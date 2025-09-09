سردار احمد وحیدی: شہدا نے ایران کی سلامتی اور عزت کی بنیاد رکھی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، سردار احمد وحیدی نے گیلان میں 8 ہزار شہدا کی یاد میں منعقدہ دوسرے بڑے اجتماع کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے دوران گیلان کے بہادر سپاہیوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر دشمن کو پیچھے دھکیل دیا اور ایران کے لیے پائیدار امن قائم کیا۔
انہوں نے کہا کہ گیلان کی افواج بہادری اور قربانی کی روشن مثال ہیں جنہوں نے دفاع وطن کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے مطابق، گیلان کے عوام نے نہ صرف محاذ پر بلکہ پسِ محاذ بھی بھرپور تعاون کیا اور مجاہدین کو ہر طرح کی مدد فراہم کی، جس سے دشمن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔
سپاہ کے مشیر نے کہا کہ آج فلسطین، خصوصاً غزہ کے عوام کی جدوجہد اسی جذبے کی عکاسی کرتی ہے جس کے لیے ایران کے شہدا نے جانیں قربان کیں۔ یہ استقامت ظلم کے خلاف عالمی جدوجہد کی علامت ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی قوم نے رہبر معظم کی رہنمائی اور اپنی پائیدار مزاحمت سے دشمن کی پابندیوں اور پروپیگنڈے کو ناکام بنایا اور کئی بار دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کیا۔
سردار وحیدی کے بقول، شہدا کی یاد میں منعقد ہونے والی تقریبات نئی نسل کو قربانی اور وفاداری کے راستے سے جوڑتی ہیں تاکہ وہ انقلاب کے تحفظ اور اس کی کامیابیوں کے دفاع میں ہمیشہ آگے رہیں۔
آخر میں انہوں نے کہا کہ شہدا نے اپنے خون سے ایران کے امن اور عزت کی بنیاد رکھی ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے مشن کو جاری رکھیں اور قربانی و مزاحمت کے جذبے کو مضبوط بنا کر اسلامی جمہوریہ ایران کی حفاظت کریں۔
