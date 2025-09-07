فرانس میں 17 سالہ نوجوان داعش سے وابستگی کے الزام میں گرفتار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، فرانسیسی حکام نے ایک 17 سالہ نوجوان کو مغربی علاقے "سارت" میں اس کے والدین کے گھر سے گرفتار کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزم داعش سے وابستگی رکھتا ہے اور اس نے مختلف دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ نوجوان گرفتاری کے وقت فرار کی کوشش میں ہلکی چوٹوں کا بھی شکار ہوا۔
تحقیقات کے مطابق اس کے گھر سے داعش کے نام ایک وفاداری نامہ اور شہر "لومان" کے متعدد اسکولوں کی فہرست برآمد ہوئی۔ اس فہرست میں مختلف کیمیائی مادوں کی مقداریں بھی درج تھیں، جنہیں بموں یا آتش گیر مواد کی تیاری کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔
حکام کے مطابق ملزم کا ہدف اسرائیل، برطانیہ اور امریکہ کے سفارتخانے، فرانسیسی وزارت داخلہ، متعدد میڈیا دفاتر اور یورپی پارلیمان کا ہیڈکوارٹر استراسبورگ شامل تھے۔
تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم نے تفتیش کے دوران اعتراف کیا کہ وہ کئی حملوں کی منصوبہ بندی کر چکا تھا اور انہیں عملی جامہ پہنانے کا ارادہ رکھتا تھا، تاہم کارروائی سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا۔
آپ کا تبصرہ