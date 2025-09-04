  1. اصلی صفحہ
الحشد الشعبی کے خاتمے پر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، عراقی قومی سلامتی کے مشیر

4 ستمبر 2025 - 17:43
News ID: 1723507
عراقی مشاورِ قومی سلامتی قاسم الاعرجی نے امریکہ اور دیگر فریقوں کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ حشدِ شعبی کے انحلال کے بارے میں کسی کو بات کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق عراقی مشاورِ قومی سلامتی قاسم الاعرجی نے دو ٹوک مؤقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں حشدِ شعبی کے خاتمے یا اس پر دباؤ ڈالنے کے کسی بھی منصوبے کو مسترد کیا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ بعض حلقوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حشدِ شعبی سے متعلق قانون کو پارلیمانی انتخابات کے بعد تک مؤخر کیا جائے، لیکن اس مطالبے کے پسِ پردہ وجوہات کیا ہیں، اس پر میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔

قاسم الاعرجی نے واضح کیا کہ یہ قانون قومی اور بین الاقوامی سطح پر مشاورت کا تقاضا ضرور کرتا ہے، تاہم عراقی حکومت کسی بھی صورت حشدِ شعبی کو کمزور کرنے یا تحلیل کرنے پر تیار نہیں۔

