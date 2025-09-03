پنجاب میں 5 ستمبر تک بارشوں کی پیشگوئی، سیلابی صورتحال میں شدت کا امکان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق صوبے میں 5 ستمبر تک بارشیں ہوں گی جس کے باعث سیلابی صورتحال میں شدت کا امکان ہے۔
پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب مرالہ ہیڈ ورکس پر پانی کی سطح4 لاکھ 68 ہزارکیوسک، خانکی ہیڈ ورکس پر 339470 کیوسک، قادرآباد ہیڈ ورکس پر 232450 کیوسک ہے جب کہ چنیوٹ پل پر 108343 کیوسک ہے۔
اس کے علاوہ تریموں ہیڈ ورکس پر پانی کی سطح 355744 کیوسک، دریائے راوی جسڑ کے مقام پر 71010 کیوسک، راوی سائفن پر 54190 کیوسک، شاہدرہ کے مقام پر53630 کیوسک، بلوکی ہیڈ ورکس پر 117655 کیوسک اور سدھنائی ہیڈ ورکس پر 193470 کیوسک ہے۔
پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے ستلج جی ایس والا پر پانی کی سطح 269501 کیوسک، سلیمانکی ہیڈ ورکس پر 122736 کیوسک، اسلام ہیڈ ورکس پر 95727 کیوسک جب کہ پنجند ہیڈ ورکس پر 182107 کیوسک ہے۔
