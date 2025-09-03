  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. پاکستان کی خبریں

ملک میں موجودہ سیلاب سے پہلے آئینی سیلاب آیا: علامہ راجہ ناصر عباس

3 ستمبر 2025 - 19:35
News ID: 1723261
مآخذ: روزنامہ جنگ
ملک میں موجودہ سیلاب سے پہلے آئینی سیلاب آیا: علامہ راجہ ناصر عباس

حزبِ اختلاف سے تعلق رکھنے والے سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر ہمیں آئین کی طرف جانا ہو گا۔

حزبِ اختلاف سے تعلق رکھنے والے سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر ہمیں آئین کی طرف جانا ہو گا۔

راجہ ناصر عباس نے اسلام آباد میں اپوزیشن اتحاد تحریکِ تحفظِ آئینِ پاکستان کے رہنما اسد قیصر اور زبیر عمر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔

انہوں نے کہا کہ ملک میں موجودہ سیلاب آیا ہوا ہے، اس سے پہلے آئینی سیلاب آیا، پوچھتا ہوں ہر ادارے میں آئینی بحران ہے، پنجاب میں ادارے کدھر ہیں؟

اپوزیشن سینیٹر نے مزید کہا کہ حکومت سیلاب متاثرہ علاقوں میں ایسے جاتی ہے، جیسے جشن منانے گئی ہو، پاکستان کی خاطر ہمیں آئین کی طرف جانا ہو گا۔

اُن کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن معاشروں میں قانون اپنی حرمت کھو دیتا ہے، وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha