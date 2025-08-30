یورپی یونین اسرائیل کے ساتھ معاہدہ معطل کرے: اسپین کے وزیر خارجہ کا مطالبہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق،اسپین کے وزیر خارجہ خوسے مانوئل آلبارس نے اسرائیلی جارحیت کے تسلسل پر شدید ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ’’اب محض باتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے‘‘ اور یورپی یونین کو فوری طور پر اسرائیل کے ساتھ تعاون کا معاہدہ معطل کرنا چاہیے۔
یہ موقف ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غزہ اور غرب اردن میں اسرائیلی حملے جاری ہیں اور یورپی یونین پر سفارتی دباؤ بڑھ رہا ہے۔
جرمنی میں وزرائے خارجہ کی غیررسمی نشست سے قبل یورپی یونین کے 209 سابق سفیروں، سفارت کاروں اور اعلیٰ حکام نے مشترکہ خط میں مطالبہ کیا کہ اسرائیل کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ یہ خط یورپی یونین کے 27 رکن ممالک کے سربراہان حکومت، وزرائے خارجہ، صدرِ کونسل، کمیشن، پارلیمنٹ اور متعلقہ کمشنرز کو بھیجا گیا ہے۔
آلبارس نے زور دیا کہ یورپی یونین کو اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کم از کم جنگ کے دوران معطل کر دینا چاہیے اور اس کے ساتھ اسلحہ فروخت بھی روک دینی چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ محض بیانات سے جنگ رکے گی نہیں اور اس رویے سے یورپ کی ساکھ خطرے میں پڑ رہی ہے۔
یہ پیش رفت یورپی یونین پر بڑھتے ہوئے دباؤ کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تجارتی اور سلامتی سے متعلق تعلقات پر نظرِ ثانی کرے، بالخصوص غزہ میں جاری انسانی بحران کے تناظر میں۔
