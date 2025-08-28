  1. اصلی صفحہ
چناب میں سیلاب: ملتان شہرکو بچانے کیلئے ہیڈ محمد والا کے مقام پر شگاف ڈالنے کا فیصلہ

28 اگست 2025 - 16:53
مآخذ: روزنامہ جنگ
ملتان میں اونچے درجے کے سیلاب کے خدشے کے پیش نظر انتظامیہ نے حفاظتی انتظامات شروع کردی۔

اہل بیت (ع)  نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ڈپٹی کمشنر وسیم حامد کے مطابق شہری آبادی کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا کے مقام پر شگاف ڈالا جائےگا،  بستیوں سے 60 فیصد تک شہریوں کا انخلا کر دیاگیا ہے۔

ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا کے 18 دیہاتوں  میں بھی پانی داخل ہوگیا ہے، دریائے چناب کا سیلابی ریلا اگلے 24 گھنٹے میں جھنگ اوراگلے 2 روز میں ملتان سے گزرے گا۔ 

دریائے چناب میں مظفرگڑھ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے جس کے باعث 5 مقامات پر حفاظتی بند توڑنے انتطامات مکمل کرلیے گئے ہیں۔ 

سرگودھا میں کوٹ مومن کے متعدد علاقوں میں پانی داخل ہونے سے فصلوں کو نقصان پہنچا،  منڈی بہاالدین کی تحصیل پھالیہ کے 69 دیہات اور موضع جات زیرآب  آگئے جبکہ متعدد متاثرہ علاقوں کا زمینی راستہ منقطع  ہوگیا۔ 

حافظ آباد میں سیلابی پانی سے دھان اور چارے کی فصل متاثر ہوئی، گوجرانوالہ میں نالہ پلکھو اوور فلو ہونے سے دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع  ہوگیا،  وزیرآباد میں بھی دریا کنارے قائم متعدد دیہات زیر آب  آگئے۔

