پاکستان میں سیلاب کے خطرے پر فوج کی امدادی خدمات کے لیے طلب

اہل بیت نیوز ایجسنی ابنا کے مطابق، پاکستان کے صوبہ پنجاب کی مقامی حکومت نے مسلح افواج کو طلب کیا تاکہ وہ پانی کی سطح میں اضافے کے ممکنہ اثرات کے دوران شہری امدادی اداروں کی مدد کر سکیں۔
قومی بحران انتظامیہ کے مطابق، بھارت کی جانب سے پانی کی کثیر مقدار چھوڑنے اور سرکاری انتباہ کے بعد، چھ خطوں کے تقریباً 190,000 افراد کو سیلاب کے خطرے کے پیش نظر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔
یہ اقدامات بھارت کی طرف سے سرحدی علاقوں میں سیلاب کے خطرے کے بارے میں حکومتی اطلاع کے بعد کیے گئے، جو کئی ماہ کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پہلا کھلا سفارتی رابطہ تھا۔
شمال مغربی پاکستان کے علاقے بونیر کے رہائشیوں نے اچانک آنے والے سیلاب سے پہلے کسی بھی انتباہ نہ ملنے کی شکایت کی۔ مقامی حکام کے مطابق، سیلاب کی وجہ غیر متوقع طوفانی بارش تھی، جس میں 300 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، زیادہ تر متاثرین سیلابی راستوں کے قریب رہائش پذیر تھے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، جون 2025 سے اب تک شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں پاکستان میں تقریباً 800 افراد ہلاک اور شمالی دیہاتوں میں سینکڑوں گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ ماہرین موسمیات کے مطابق، خطے میں شدید موسمی مظاہر کی شدت موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے، جبکہ پاکستان میں مون سون کا موسم عموماً جولائی سے ستمبر تک جاری رہتا ہے۔
