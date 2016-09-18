https://ur.abna24.com/x8DQp18 ستمبر 2016 - 16:02 News ID 779902 نیوز سروس تصاویر اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری رپورٹ: شیخ اکرم الکعبی کی شام کے مفتی اعظم سے ملاقات 18 ستمبر 2016 - 16:02 News ID: 779902 اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ۔ ابنا ۔ کی رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی مزاحمتی تنظیم نجباء کے سربراہ شیخ اکرم الکعبی شام کے دورے پر ہیں جہاں انھوں نے شام کے مفتی اعظم بدرالدین حسون سے ملاقات اور گفتگو کی۔ ۔۔۔۔۔ /169 متعلقہ خبریں۔ جنگ رمضان سے ٹرمپ کی 20 حصول یابیاں، شیخ اکرم الکعبی کے بقول امریکہ سے خطاب؛ اس دلدل سے بچ کر نہيں نکل سکو گے، اکرم الکعبی