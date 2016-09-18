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تصویری رپورٹ: شیخ اکرم الکعبی کی شام کے مفتی اعظم سے ملاقات

18 ستمبر 2016 - 16:02
News ID: 779902
تصویری رپورٹ: شیخ اکرم الکعبی کی شام کے مفتی اعظم سے ملاقات

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ۔ ابنا ۔ کی رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی مزاحمتی تنظیم نجباء کے سربراہ شیخ اکرم الکعبی شام کے دورے پر ہیں جہاں انھوں نے شام کے مفتی اعظم بدرالدین حسون سے ملاقات اور گفتگو کی۔

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