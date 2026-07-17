اسرائیلی اخبار کا اعتراف: امریکی بالادستی، یک قطبی نظام اور نیتن یاہو کا دور اختتام پذیر ہو چکا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، المیادین کے حوالے سے اسرائیلی اخبار نے اپنی ایک رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ امریکہ کی عالمی بالادستی، یک قطبی نظام اور اس کے ساتھ ہی اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا سیاسی دور اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ جنگ کا بنیادی مقصد ایران کو محدود کرنا اور اس کی طاقت کو روکنا تھا، لیکن جنگ کے اختتام پر صورتحال اس کے برعکس سامنے آئی۔ ایران پہلے سے کہیں زیادہ خلیج فارس کی نمایاں علاقائی طاقت بننے کے قریب پہنچ گیا ہے۔
ہاآرِتس کے مطابق جنگ کے نتائج نے خطے میں طاقت کے توازن کو تبدیل کر دیا ہے اور ایران کا علاقائی اثر و رسوخ مزید مضبوط ہوا ہے۔
اسرائیلی اخبار نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن عملی صورت حال نے ثابت کیا کہ خطے کی صورتحال پر مؤثر کنٹرول ایران کے ہاتھ میں ہے۔
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