روسی وزیر خارجہ : امریکہ یورپی توانائی منڈی پر قبضہ چاہتا ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ واشنگٹن یوکرین کے راستے یورپ منتقل ہونے والی روسی گیس کی ترسیل کو کنٹرول کر کے یورپ کے توانائی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے بقول امریکہ کا وسیع تر مقصد عالمی توانائی مارکیٹ کو اس انداز میں دوبارہ ترتیب دینا ہے جس سے اس کے اقتصادی اور جغرافیائی سیاسی مفادات کو فائدہ پہنچے۔
لاوروف نے روسی نشریاتی ادارے "راشا ٹوڈے" سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ یورپی ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے تاکہ وہ روسی تیل اور گیس کے بجائے امریکی توانائی وسائل خریدیں، اور اس طرح عالمی منڈیوں میں روسی توانائی کمپنیوں کا کردار محدود کیا جا سکے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن "نورڈ اسٹریم" گیس پائپ لائن سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے حصص کم قیمت پر خریدنے اور اسے اپنے مفادات کے تحت دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ پائپ لائن دھماکوں سے قبل روسی گیس کی یورپ منتقلی کے اہم ترین راستوں میں شمار ہوتی تھی۔
روسی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ امریکی پالیسیوں کے باعث یورپ پر معاشی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ یورپی ممالک کو سستا روسی تیل خریدنے سے روکا گیا ہے اور اب وہ مہنگی امریکی مائع قدرتی گیس درآمد کرنے پر مجبور ہیں۔
سرگئی لاوروف نے "روسنفت" اور "لوک آئل" سمیت روسی توانائی کمپنیوں پر جاری امریکی پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد عالمی تیل منڈی میں روس کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا ہے۔
