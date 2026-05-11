  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. اسلامی جمہوریہ ایران

ایران امریکا اور اسرائيل کے حملے کے بعد زیادہ طاقتور ہوگیا: قطر کے سابق وزیر اعظم

11 مئی 2026 - 16:13
News ID: 1812924
ایران امریکا اور اسرائيل کے حملے کے بعد زیادہ طاقتور ہوگیا: قطر کے سابق وزیر اعظم

قطر کے سابق وزیر اعظم حمد بن جاسم آل ثانی نے کہا کہ خلیج فارس کے ملکوں کو بھی ایران کی پیروی کرتے ہوئے، یہی کرنا چاہئے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، قطر کے سابق وزیر اعظم حمد بن جاسم آل ثانی نے کہا ہے کہ امریکا اور اسرائيل کے حملے کے بعد ایران زیادہ طاقتور بن کر سامنے آیا ہے

 ارنا کے مطابق قطر کے سابق وزیر اعظم حمد بن جاسم آل ثانی نے کہا ہے کہ ایران کو فوجی طاقت سے گرانے کی کوشش توہم اورخام خیالی پر مبنی تھی۔

انھوں نے کہا کہ ایرانی اس جنگ سے اپنی فوجی صنعت اور توانائی کی پیشرفت میں استفادہ کریں گے ۔

قطر کے سابق وزیر اعظم حمد بن جاسم آل ثانی نے کہا کہ خلیج فارس کے ملکوں کو بھی ایران کی پیروی کرتے ہوئے، یہی کرنا چاہئے۔

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha