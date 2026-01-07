ٹرمپ کا وینزویلا کے تیل پر فیصلہ جمعہ کو متوقع

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’’ٹروتھ‘‘ پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ ’’اعلیٰ معیار‘‘ کا تیل ذخیرہ کرنے والے جہازوں کے ذریعے منتقل کیا جائے گا اور بعد ازاں اسے براہِ راست امریکا کی بندرگاہوں پر اتارا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے وزیرِ توانائی کرس رائٹ کو یہ منصوبہ ’’فوری‘‘ طور پر نافذ کرنے کی ہدایت دی ہے۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی بدستور امریکا کے صدر کی حیثیت سے ان کے کنٹرول میں رہے گی، تاکہ اسے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے جسے انہوں نے ’’وینزویلا اور امریکا کے عوام کے مفاد‘‘ سے تعبیر کیا۔
اسی تناظر میں خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے رپورٹ کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس، جمعہ کے روز صدر ٹرمپ کے دفتر میں بڑی امریکی تیل کمپنیوں کے سربراہان کے ساتھ ایک اجلاس کی تیاری کر رہا ہے۔ اس اجلاس میں ایکسون، شیوران اور کوناکو فلپس سمیت دیگر کمپنیوں کے اعلیٰ حکام شرکت کریں گے، جہاں وینزویلا کی صورتحال اور اس کے تیل کے شعبے میں شراکت کے منصوبوں پر بات چیت کی جائے گی۔
امریکی صدر کے مطابق واشنگٹن وینزویلا سے 30 سے 50 ملین بیرل تیل خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
