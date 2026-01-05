امام خمینی(ره) آج بھی زندہ حقیقت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہیں

  1. اصلی صفحہ
5 جنوری 2026 - 22:39
مآخذ: ابنا
حجت‌الاسلام والمسلمین علی کمساری نے کہا ہے کہ اگرچہ امام خمینی(ره) کی رحلت کو ۳۶ سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی شخصیت اور فکر آج بھی زندہ اور رہنمائی کرنے والی ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حجت‌الاسلام والمسلمین علی کمساری نے کہا ہے کہ اگرچہ امام خمینی(ره) کی رحلت کو ۳۶ سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی شخصیت اور فکر آج بھی زندہ اور رہنمائی کرنے والی ہے۔ امام کی بصیرت اور انقلاب انسانیت اور امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں اور ان کے اصولوں کو موجودہ حالات کے مطابق اجتہادی انداز میں سمجھنا اور بیان کرنا ضروری ہے۔

یہ بات انہوں نے مجمع جهانی اہل‌بیت(ع) اور مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) کے درمیان تعاون کے معاہدے کی تقریب میں کہی، جس میں آیت‌اللہ رضا رمضانی اور حجت‌الاسلام والمسلمین علی کمساری نے شرکت کی۔

حجت‌الاسلام کمساری نے کہا کہ امام کی شخصیت کو صرف سیاسی کردار تک محدود کرنا غلط فہمی ہے۔ امام ایک فقیہ، اصولی، فلسفی اور عارف تھے اور ان کا عرفانی و علمی سفر ملت اور امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ رہا۔ ان کا معروف قول «من الخلق الی الحق و من الحق الی الخلق» اس بات کا عکاس ہے کہ امام نے نہ صرف فرد بلکہ ایک پورے ملت اور امت اسلامیہ کی رہنمائی کی۔

انہوں نے کہا کہ ثقافتی و تعلیمی پروگرام صرف رسمی یا شعاری نہیں ہونے چاہیے بلکہ نوجوان نسل کے لیے مؤثر اور اقناعی ہوں تاکہ معاشرتی تناؤ کم ہو اور لوگ اندیشے امام کو سمجھیں۔ کمساری نے کہا کہ تکیہ مکتب اہل‌بیت(ع) اور اندیشه امام پر ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے جو آج کے مسائل کا حل بھی پیش کر سکتا ہے۔

آخر میں انہوں نے کہا کہ مجمع جهانی اہل‌بیت(ع) کے ساتھ گزشتہ تعاون کامیاب رہا ہے اور مستقبل میں یہ تعاون عالمی سطح پر امام خمینی(ره) کے افکار اور مکتب اہل‌بیت(ع) کو مؤثر انداز میں فروغ دینے کے لیے مزید مستحکم اور نتیجہ خیز ہوگا۔

