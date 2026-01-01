ایران کو ٹرمپ - نیتن یاہو کی دھمکی محض 'ابلاغیاتی شور شرابہ' ہے، لبنانی پروفیسر

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || العالم نیٹ ورک کے پروگرام 'العین الاسرائیلی' میں، لبنان یونیورسٹی کے شعبۂ سیاسیات کے سربراہ ڈاکٹر غسان الملحم نے کہا کہ میڈیا میں ان دھمکیوں کو معمول کا معاملہ سمجھنا سنگین غلطی ہے اور مستقبل میں فوجی تنازعات میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔
ملحم نے کہا: اس کے باوجود علم سیاسیات کی رو سے ان دھمکیوں کو نظر انداز کرنا یا معمول سمجھنا بھی درست نہیں ہے کیونکہ یہ ایران کے خلاف مشترکہ فوجی کارروائی کا باعث بن سکتا ہے جو بین الاقوامی قوانین کی براہ راست خلاف ورزی ہوگی اور خطے کی استحکام کو تباہ کر دے گی۔
