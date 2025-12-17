آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی کی علامہ سید ساجد علی نقوی سے اہم ملاقات، قومی و مذہبی امور پر مشاورت

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، وفاق المدارس الشیعہ پاکستان کے مرکزی صدر اور حوزۂ علمیہ جامعۃ المنتظر کے سرپرستِ اعلیٰ حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی نے حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی سے تفصیلی ملاقات کی۔
رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی نائب صدور علامہ عارف حسین واحدی اور علامہ محمد رمضان توقیر کے علاوہ جناب علامہ ڈاکٹر سید محمد نجفی بھی موجود تھے۔
اس موقع پر قومی و سیاسی امور، دینی مدارس کے کردار اور عصری تقاضوں، اور درپیش مذہبی و ملی مسائل پر تفصیلی گفتگو اور مشاورت ہوئی۔
دونوں بزرگ علماء نے دینی مدارس کے مثبت اور تعمیری کردار پر زور دیتے ہوئے اتحادِ امت، فکری ہم آہنگی اور قومی استحکام کے لیے مشترکہ جدوجہد کی ضرورت پر بھی تاکید کی۔
