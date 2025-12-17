فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی حمایت پر اسپین کا مؤقف برقرار

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسپین کے وزیر اعظم پدرو سانچز نے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے لیے میڈرڈ کی مسلسل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مؤقف امن اور کثیرالجہتی اصولوں سے وابستگی کی عکاسی کرتا ہے۔
بدھ کی صبح ایرنا نے ہسپانوی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ سانچز نے کہا یہ مؤقف درست ثابت ہوا ہے اور اسے عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی حمایت حاصل ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسپین نے اسرائیلی قبضہ گیر حکومت کے خلاف عملی اقدامات بھی کیے ہیں، جن میں اسلحے کی برآمد پر پابندی اور فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد میں اضافہ شامل ہے۔
اسپین کے وزیر اعظم اس سے قبل بھی اس بات پر زور دے چکے ہیں کہ غزہ کی پٹی میں نسل کشی کے مرتکب عناصر کو جلد یا بدیر انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔
پدرو سانچز نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ اسپین فلسطینی کاز سے پختہ وابستگی رکھتا ہے اور عالمی برادری کو بھی اس سمت میں متحرک کرنا ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ بنیادی مقصد انصاف اور امن کا قیام ہے تاکہ سانحات کی تکرار کو روکا جا سکے اور پائیدار امن حاصل ہو۔ ان کے مطابق امن کے لیے باہمی احترام اور تعاون ناگزیر ہے اور دو ریاستی حل ہی اس مقصد کے حصول کا واحد راستہ ہے۔
اسپین کے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کا احترام اسپین اور دیگر ممالک کے لیے بنیادی اصول ہیں، جو ایک منصفانہ اور قابل قبول پائیدار امن کی راہ ہموار کرتے ہیں۔
واضح رہے کہ اسپین کی حکومت نے وزارتی کونسل کے فیصلے کے تحت فلسطین کو باضابطہ طور پر ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ اس موقع پر اسپین کے وزیر خارجہ خوسے مانوئل آلبارس نے کہا تھا کہ انسانی مصائب کے مقابلے میں بے حسی کوئی آپشن نہیں ہو سکتی۔
