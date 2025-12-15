امریکی فوج کی شام میں دیرالزور کی جانب فوجی کارروائی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مقامی ذرائع نے بتایا کہ امریکی فوج نے آج دیرالزور میں فوجی کارروائیاں کیں اور ایک قافلہ، جس میں کئی بکتر بند گاڑیاں شامل تھیں، حسکہ سے دیرالزور روانہ ہوا۔ یہ اقدامات داعش کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور تدمر میں امریکی فوج پر حالیہ حملے کے بعد کیے گئے۔
شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے کے مطابق، یہ کارروائیاں علاقے کی سکیورٹی کو دیکھنے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کی گئی تھیں۔
گزشتہ روز بھی بین الاقوامی اتحاد کے ایک قافلے میں چھ بکتر بند گاڑیاں اور قسد کے ساتھ وابستہ گاڑیاں عمبارة کے راستے شمالی حسکہ کے شہر قامشلی کی طرف گشت کے لیے گئیں۔ اس کے علاوہ، اتحاد کی فوج نے قسد کے ساتھ مل کر رقه کی سڑکوں پر گشت کیا، جو فضائی جہازوں کے پرواز کے ساتھ ساتھ انجام پایا۔
اسی دوران، شام کے وزارتِ داخلہ نے بتایا کہ تدمر میں امریکی اور سوری فوجی قافلے پر حملے کے پانچ مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
اس حملے میں تین امریکی ہلاک ہوئے، جن میں دو فوجی اور ایک غیر فوجی مترجم شامل ہیں، جبکہ متعدد امریکی اور شامی فوجی زخمی ہوئے۔
