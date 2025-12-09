غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے، دو فلسطینی خواتین شہید اور کئی زخمی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، غزہ میں اسرائیلی فوج نے پیر کی شام بھی حملے جاری رکھے، جس میں دو فلسطینی شہری خواتین شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ کارروائیاں حالیہ امریکی ثالثی سے طے شدہ جنگ بندی کی صریح خلاف ورزی ہیں، جو 11 اکتوبر سے نافذ تھی۔
غزہ کے مختلف علاقوں میں کیے گئے ان الگ الگ حملوں میں ایک عورت کو مرکزی غزہ کے دیئر البلاح کے مغرب میں واقع الجاروع خاندان کے گھر پر شیلنگ سے شدید زخمی ہونے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ دوسری عورت کو شمالی غزہ کے جبالیا البلد میں حلاوہ کیمپ پر اسرائیلی ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا۔
مزید افراد زخمی ہوئے جب اسرائیلی ڈرون نے غزہ سٹی میں العوملہ مارکیٹ کے قریب بے گھر خاندانوں کے خیموں کو نشانہ بنایا۔
غزہ میں اسپتالوں کے ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں پانچ جسد خاکی اسپتال پہنچیں، جن میں سے دو ملبے سے نکالی گئی تھیں، اور 11 زخمیوں کا علاج کیا گیا۔
اسرائیلی جنگ کے آغاز اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 70,365 تک پہنچ چکی ہے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ زخمی ہونے والوں کی تعداد 171,058 ہے اور کئی اب بھی ملبے تلے پھنسے ہیں۔
جنگ بندی کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 376 فلسطینی شہید اور 981 زخمی ہوئے، جبکہ ریسکیو ٹیموں نے کم از کم 626 لاشیں نکالی ہیں، جس سے غزہ میں انسانی بحران مزید گہرا ہو گیا ہے۔
