گلگت بلتستان میں شیعہ نوجوانوں کی غیرقانونی گرفتاریوں کے خلاف ہزاروں افراد کا بڑا احتجاجی مارچ

9 دسمبر 2025 - 15:34
News ID: 1759675
گلگت بلتستان میں ہزاروں شیعہ شہریوں نے گرفتار نوجوانوں کی فوری رہائی کے مطالبے کے ساتھ پُرامن احتجاجی ریلیاں نکالیں جن میں لبیک یا حسینؑ اور لبیک یا مهدیؑ کے نعرے گونجتے رہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں ہزاروں مرد و خواتین نے شیعہ نوجوانوں کی غیرقانونی گرفتاریوں کے خلاف بڑے پیمانے پر پُرامن مارچ کیا۔ مظاہرین نے لبیک یا حسینؑ اور لبیک یا مهدیؑ کے نعروں کے ساتھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ بےگناہ نوجوانوں کو فوراً رہا کیا جائے۔

مقامی شیعہ عالم آیت اللہ سید راحت حسین الحسینی نے احتجاجی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عوام کے اتحاد اور ہمآہنگی کو سراہا اور کہا کہ یہ بھرپور شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ ملت اپنے مظلوم نوجوانوں کے حقوق کے لیے مضبوطی سے کھڑی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر گرفتار نوجوانوں کو رہا نہ کیا گیا تو احتجاجی تحریک مزید پھیلے گی اور خطہ مکمل شٹرڈاؤن کی طرف جا سکتا ہے۔

گلگت بلتستان ان دنوں انصاف کے مطالبے اور پُرامن مزاحمت کا مرکز بن گیا ہے، جہاں سینکڑوں مؤمنین اس عزم کے ساتھ احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں کہ نوجوانوں کی رہائی تک آواز بلند کرتے رہیں گے۔

