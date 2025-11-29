ایم ڈبلیو ایم سندھ کے تمام ونگز کو ایک جسم کی طرح متحد ہو کر کام کرنا ہوگا: علامہ مقصود علی ڈومکی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق اجلاس میں صوبائی آرگنائزر ایم ڈبلیو ایم سندھ علامہ مقصود علی ڈومکی، مجلس علمائے مکتب اہلِ بیت کے صوبائی صدر علامہ عبداللہ مطہری، ایم ڈبلیو ایم ایمپلائز ونگ کے صوبائی صدر سید کاشف حسین شاہ، ایمپلائز ونگ کے نمائندہ منصب علی بروہی، ایم ڈبلیو ایم یوتھ ونگ کے ڈویژنل صدر اللہ بخش میرالی، صوبائی آرگنائزنگ کمیٹی مدر سیٹ اپ کے رکن اصغر علی سیٹھار سمیت دیگر ذمہ داران نے شرکت کی۔
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ مقصود علی ڈومکی نے کہا کہ مجلس وحدت مسلمین پاکستان مظلوموں کی آواز ہے اور ملک میں آئین و قانون کی بالادستی، اتحاد بین المسلمین کے فروغ اور قومی تعمیر و ترقی میں اس کا کردار نمایاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس وحدت مسلمین کے مدر سیٹ اپ اور تمام ونگز کے درمیان باہمی ہم آہنگی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور تمام تنظیمی ڈھانچوں کو جسدِ واحد کی مانند متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے علامہ عبداللہ مطہری نے کہا کہ مجلس علمائے مکتب اہلِ بیت کے پلیٹ فارم سے علمائے کرام تبلیغِ دین اور مکتبِ اہلِ بیت کے فروغ کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے مرکزی تنظیم اور تمام ونگز کے درمیان فکری و عملی یکجہتی کو ناگزیر قرار دیا۔
اجلاس میں متفقہ طور پر اللہ بخش میرالی کو صوبائی کوآرڈی نیشن کمیٹی کا کوآرڈی نیٹر منتخب کیا گیا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ مدر سیٹ اپ اور تمام ونگز باہمی تعاون اور یکجہتی کے ساتھ مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے متحرک رہیں گے، اور ہر تین ماہ بعد کوآرڈی نیشن کمیٹی کا باقاعدہ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔
اجلاس میں تمام اضلاع کو ہدایت کی گئی کہ ضلعی سطح پر مدر سیٹ اپ کے تین نمائندے اور ہر ونگ سے دو، دو نمائندے نامزد کرکے مجلس وحدت مسلمین کی ضلعی کوآرڈی نیشن کمیٹیاں تشکیل دی جائیں، جبکہ ایک ماہ کے اندر اندر تمام اضلاع اپنی اپنی کوآرڈی نیشن کمیٹیوں کے اجلاس بھی منعقد کریں۔
آخر میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ قائدِ وحدت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کی قیادت میں مجلس وحدت مسلمین کے کارکنان اور ذمہ داران اپنے قومی، دینی، اجتماعی اور الٰہی فرائض پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے۔
آپ کا تبصرہ