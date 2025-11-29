آئرلینڈ میں فلسطین کے حق میں مزدوروں کا احتجاج، پبلک سروسز متاثر

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، آئرلینڈ کے ہزاروں مزدوروں اور مختلف لیبر یونینوں کے ارکان نے غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں اور فلسطینیوں کے خلاف مبینہ مظالم کے خلاف علامتی احتجاج کرتے ہوئے ملک بھر میں اپنے کام کے مقامات چھوڑ دیے۔ انہوں نے اسکولوں، سرکاری دفاتر اور مختلف اداروں کے سامنے جمع ہوکر خاموشی اختیار کی، دعائیہ تقریبات منعقد کیں اور فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا۔
یہ احتجاج آئرلینڈ کی ٹریڈ یونین کانگریس کی جانب سے منظم کیا گیا تھا، جس کے تحت مختلف شہروں میں ملازمین نے اپنے دفتروں اور تدریسی کلاسوں سے باہر آکر مختصر مظاہرے کیے۔ شرکاء نے ہاتھوں میں فلسطین کے حق میں بینرز اٹھائے، چند منٹ کی خاموشی اختیار کی اور غزہ کی صورتحال پر آگاہی دینے والے چھوٹے اجتماعات منعقد کیے۔ تنظیم نے شرکاء سے کہا تھا کہ وہ ان سرگرمیوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کریں تاکہ احتجاج کا دائرہ زیادہ واضح ہو سکے۔
شمالی آئرلینڈ کے شہر ڈیری میں مقامی لیبر کونسل نے کارکنوں سے کہا تھا کہ وہ اپنے دفاتر سے نکل کر اردگرد کی گلیوں میں اجتماعی طور پر کھڑے ہوں۔ کونسل کا کہنا تھا کہ اس بار احتجاج کو سڑکوں کے بجائے کام کی جگہوں تک لے جانا ضروری ہے تاکہ یہ پیغام واضح طور پر سامنے آئے کہ آئرلینڈ کے مزدور فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔
تعلیمی شعبے میں اس احتجاج کو خاص پذیرائی ملی، جہاں ہزاروں اساتذہ اور عملے نے اسکولوں کے صحنوں، کلاس رومز اور اسٹاف رومز میں خاموشی اختیار کرکے فلسطینیوں سے اظہارِ یکجہتی کیا۔ انہوں نے "فوری جنگ بندی” اور "فلسطین کو آزادی دو” جیسے نعروں کے ساتھ اجتماعی تصاویر بھی بنوائیں۔ نیشنل ٹیچرز یونین نے کہا کہ یہ اقدام انسانی حقوق کے دفاع کی ان کی تاریخی ذمہ داری کا حصہ ہے۔
بڑی مزدور تنظیموں، جیسے سیپٹو اور فورسا، نے بھی اپنے اراکین کو اس احتجاج میں شامل ہونے کی ترغیب دی اور ہدایت کی کہ وہ اپنے کام کے مقامات پر مختصر نشستیں منعقد کریں۔ ان تنظیموں نے "اقتصادی یکجہتی” کے مختلف طریقوں پر بھی گفتگو کی، جن میں غیرقانونی اسرائیلی آبادکاریوں کا بائیکاٹ اور حکومت پر دباؤ ڈالنا شامل ہے تاکہ وہ ان کمپنیوں سے تعاون نہ کرے جو قبضے کے نظام کا حصہ سمجھی جاتی ہیں۔
ٹریڈ یونین کانگریس نے اس احتجاج کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ ہفتوں میں اسرائیلی فوج نے نابلس میں فلسطینی لیبر فیڈریشن کے دفتر پر حملہ کیا، جو براہِ راست مزدور تنظیموں کو نشانہ بنانے کے مترادف ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی مزدور ایک ہی وقت میں بمباری، محاصرے اور یونینوں کی سرکوبی کا سامنا کر رہے ہیں، اس لیے دنیا بھر کی مزدور یونینوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ محض بیانات تک محدود نہ رہیں بلکہ عملی دباؤ بڑھائیں۔
آئرلینڈ کی لیبر یونینوں نے رواں سال اپنے سالانہ اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں اسرائیلی پالیسیوں کو کھلے الفاظ میں نسل کشی اور اپارتھائیڈ قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ ہر طرح کا اقتصادی، عسکری اور سفارتی تعاون ختم کرے۔ آج کا احتجاج اسی سلسلے کی توسیع تھا، تاکہ دباؤ کو براہِ راست اداروں اور کام کی جگہوں تک منتقل کیا جا سکے۔
غزہ میں صورتِ حال بدستور خراب ہے۔ اسرائیلی فضائی اور زمینی حملے آتشبس کے باوجود جاری ہیں اور متعدد رپورٹس میں جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق جنگ بندی کے آغاز کے بعد بھی سینکڑوں شہری اسرائیلی حملوں اور فائرنگ میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ صرف حالیہ دنوں میں بھی کئی افراد مختلف علاقوں میں تازہ حملوں کا نشانہ بنے۔
غزہ کی وزارتِ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق، جنہیں بین الاقوامی ادارے بھی معتبر مانتے ہیں، اکتوبر 2023 سے اب تک شہداء کی تعداد تقریباً 70 ہزار تک پہنچ چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 170 ہزار سے تجاوز کر چکی ہے۔
آپ کا تبصرہ