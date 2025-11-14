بھارت سمیت کئی ممالک پر امریکہ نے عائد کی پابندیاں، ایران کے بیلسٹک میزائل کا خوف؟
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکا نے بدھ کے روز ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں ملوث ہونے پر بھارت اور چین سمیت متعدد ممالک کے 32 اداروں اور افراد پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی محکمۂ خارجہ نے کہا کہ یہ کارروائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے میزائلوں اور دیگر غیر متناسب اور روایتی ہتھیاروں کی جارحانہ ترقی کا مقابلہ کرنے کی کوششوں سے مطابقت رکھتی ہے۔
امریکہ نے آج ایران، چین، ہانگ کانگ، متحدہ عرب امارات، ترکی، ہندوستان اور دیگر ممالک میں مقیم 32 اداروں اور افراد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں جو ایران کے بیلسٹک میزائل اور بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑی (UAV) کی تیاری میں معاونت کرنے والے متعدد پروکیورمنٹ نیٹ ورک چلاتے ہیں۔
امریکہ نے کہا کہ یہ کارروائی ستمبر میں ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیوں اور پابندی کے اقدامات کے دوبارہ نفاذ کی حمایت کرتی ہے جس کے جواب میں اس ملک نے اپنے جوہری وعدوں کو "مکمل طور پر پورا کرنے میں ناکامی" کی تھی۔
امریکی محکمۂ خزانہ کے ڈپٹی سیکرٹری برائے انسداد دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلی جنس جان کے ہرلی نے کہا کہ ایران اپنے جوہری اور روایتی ہتھیاروں کے پروگراموں کے لیے منی لانڈرنگ اور اجزاء کی خریداری کے لیے دنیا بھر میں مالیاتی نظام استعمال کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ہم ایران کے جوہری خطرے کو ختم کرنے کے لیے اس پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا، "امریکہ عالمی برادری سے یہ بھی توقع رکھتا ہے کہ وہ ایران پر اقوام متحدہ کی فوری پابندیوں کو مکمل طور پر نافذ کرے گا تاکہ عالمی مالیاتی نظام تک اس کی رسائی کو ختم کیا جا سکے۔"
محکمۂ خزانہ نے ہندوستان میں قائم فارم لین پرائیویٹ لمیٹڈ (فارم لین) کو متحدہ عرب امارات کی ایک فرم مارکو کلنگ (کلنگ) سے جوڑ دیا ہے۔ اس نے مبینہ طور پر سوڈیم کلوریٹ اور سوڈیم پرکلوریٹ جیسے مواد کی خریداری میں سہولت فراہم کی۔
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ امریکہ تمام دستیاب آلات کا استعمال جاری رکھے گا، بشمول تیسرے ممالک میں مقیم اداروں پر پابندیاں، ایران کے بیلسٹک میزائل اور یو اے وی پروگراموں کے لیے ساز و سامان اور اشیاء کی خریداری کو بے نقاب کرنے، اس میں خلل ڈالنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، جس سے علاقائی سلامتی اور بین الاقوامی استحکام کو خطرہ ہے۔
