وقف املاک کو لے کر سپریم کورٹ اویسی کی عرضی پر سماعت کیلئے تیار

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سپریم کورٹ نے پیر کو اے آئی ایم آئی ایم لیڈر اسدالدین اویسی کی درخواست پر سماعت کے لئے رضامندی ظاہر کی اور دوبارہ لسٹ کرنے پر اتفاق کیا جس میں امید (UMEED) پورٹل کے تحت 'وقف بائی یوزر' سمیت تمام وقف املاک کے لازمی رجسٹریشن کے لئے وقت میں توسیع کی درخواست کی گئی ہے۔ قبل ازیں بنچ نے اے آئی ایم آئی ایم لیڈر اور دیگر کی عرضی کو اس معاملے پر 28 اکتوبر کو غور کے لیے لسٹ کیا تھا۔ تاہم اس پر سماعت نہیں ہو سکی۔
پیر کے روز اویسی کی طرف سے ایڈوکیٹ نظام پاشا عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) بی آر گوائی اور جسٹس کے ونود چندرن پر مشتمل بنچ پر زور دیا کہ اس معاملے کی فوری سماعت کی جائے کیونکہ اس سے پہلے کی تاریخ پر اس کی سماعت نہیں ہو سکتی تھی۔ اویسی کے وکیل نے کہا کہ وقف کی لازمی رجسٹریشن کے لیے چھ ماہ کی مدت ختم ہونے کے قریب ہے۔ جس پر سی جے آئی نے کہا کہ ہم جلد ایک تاریخ دیں گے۔
15 ستمبر کو ایک عبوری حکم میں سپریم کورٹ نے وقف (ترمیمی) ایکٹ، 2025 کی چند اہم دفعات کو روک دیا، جس میں یہ شق بھی شامل ہے کہ صرف کم از کم پانچ برسوں سے باعمل مسلمان ہی جائیداد وقف کر سکتے ہیں۔ حالانکہ عدالت نے پورے قانون پر روک لگانے سے انکار کر دیا، اور اس کے حق میں آئین کے مفروضے کا خاکہ پیش کیا۔
وہیں عدالت نے نئے ترمیم شدہ قانون میں 'وقف بائی یوزر' کی شق کو حذف کرنے کے مرکز کے فیصلے کو بھی تسلیم کیا۔ 'وقف بائی یوزر' سے مراد وہ عمل ہے جہاں کسی جائیداد کو مذہبی یا خیراتی وقف (وقف) کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ جائیداد کے استعمال کی بنیاد پر اسے وقف تصور کیا جاتا ہے، چاہے مالک کی طرف سے وقف کا کوئی رسمی، تحریری اعلان نہ ہو۔
ایڈوکیٹ پاشا نے قبل ازیں عدالت سے متفرق درخواست کی سماعت کرنے پر زور دیا تھا جس میں وقف املاک کے رجسٹریشن کے لیے وقت میں توسیع کی درخواست کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وقف املاک کے رجسٹریشن کے لیے ترمیم شدہ قانون میں چھ ماہ کا وقت دیا گیا تھا اور "پانچ مہینے فیصلے کے دوران گزر گئے، اب ہمارے پاس صرف ایک مہینہ باقی ہے"۔
مرکز نے تمام وقف املاک کو جیو ٹیگ کرنے کے بعد ڈیجیٹل انوینٹری بنانے کے لیے چھ جون کو یونیفائیڈ وقف مینجمنٹ، ایمپاورمنٹ، ایفیشنسی اینڈ ڈیولپمنٹ (UMEED) ایکٹ کا مرکزی پورٹل شروع کیا۔ امید پورٹل کے مینڈیٹ کے مطابق، ملک بھر میں تمام رجسٹرڈ وقف املاک کی تفصیلات چھ ماہ کے اندر لازمی طور پر اپ لوڈ کی جانی ہیں۔
