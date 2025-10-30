بھارت میں بینک کی وائی فائی آئی ڈی ’پاکستان زندہ باد‘ کے نام سے تبدیل، معاملہ کیا ہے؟

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا|| بھارتی میڈیا کے مطابق 2 روز قبل گووردھن سنگھ نامی شہری نے بنگلورو شہر کے ایک پرائیویٹ بینک میں اس نام سے وائی فائی آئی ڈی دیکھنے کے بعد پولیس میں شکایت درج کروائی۔
اس حوالے سے بینک کا مؤقف سامنے آیا کہ بینک کے وائی فائی میں مرمت کیلئے ایک مقامی ٹیکنیشن کی خدمات لی گئی تھیں، جس کے بعد وائی فائی کا نام تبدیل ہوگیا۔
پولیس کے مطابق اس حوالے سے تفتیش کیلئے ٹیکنیشن سے رابطہ کرنا چاہا تو وہ بینک سے جاچکا تھا اور اب اس کا نمبر بھی بند جارہا ہے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق پولیس نے اس معاملے کا مقدمہ درج کر کے ٹیکنیشن کی تلاش شروع کردی ہے۔
