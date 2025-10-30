  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. وسطی ایشیا اور برصغیر

بھارت میں بینک کی وائی فائی آئی ڈی ’پاکستان زندہ باد‘ کے نام سے تبدیل، معاملہ کیا ہے؟

30 اکتوبر 2025 - 15:34
News ID: 1744713
بھارت میں بینک کی وائی فائی آئی ڈی ’پاکستان زندہ باد‘ کے نام سے تبدیل، معاملہ کیا ہے؟

بھارت میں ایک بینک کی وائی فائی آئی ڈی کو ’پاکستان زندہ باد‘ کے نام سے تبدیل کردیا گیا۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا|| بھارتی میڈیا کے مطابق 2 روز قبل گووردھن سنگھ نامی شہری نے بنگلورو شہر کے ایک پرائیویٹ بینک میں اس نام سے وائی فائی آئی ڈی دیکھنے کے بعد پولیس میں شکایت درج کروائی۔ 

اس حوالے سے بینک کا مؤقف سامنے آیا کہ بینک کے وائی فائی میں مرمت کیلئے ایک مقامی ٹیکنیشن کی خدمات لی گئی تھیں، جس کے بعد وائی فائی کا نام تبدیل ہوگیا۔

پولیس کے مطابق اس حوالے سے تفتیش کیلئے ٹیکنیشن سے رابطہ کرنا چاہا تو وہ بینک سے جاچکا تھا اور اب اس کا نمبر بھی بند جارہا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق پولیس نے اس معاملے کا مقدمہ درج کر کے ٹیکنیشن کی تلاش شروع کردی ہے۔

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha