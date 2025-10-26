استنبول میں آج دوبارہ ملاقات شروع، پاکستانی وفد نے طالبان کے جواب پر صبح 6 بجے جوابی مؤقف دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان اور افغانستان میں برسر اقتدار طالبان رجیم کے وفود کی استنبول میں آج دوبارہ ملاقات شروع ہوگئی۔
ذرائع کے مطابق مذاکرات کی میزبانی ترک انٹیلی جنس چیف ابراہیم قالن کررہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی وفد کی جانب سے اپنی تجاویز گزشتہ روز جمع کروائی گئیں جس پرطالبان رجیم کے وفد نے پاکستانی تجاویز پر 26 اکتوبر کی رات 2 بجے جواب دیا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی وفد نے طالبان کے جواب پر آج صبح 6 بجے جوابی مؤقف دیا۔
گزشتہ روز استنبول میں پاکستان اور افغانستان میں برسر اقتدار طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ہوا تھا جس میں پاکستان نے طالبان کو دہشتگردی کی روک تھام کیلئے جامع پلان دیا تھا۔
یاد رہےکہ قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور دوحہ میں ہوا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان اورافغانستان کے درمیان جنگ بندی ہوئی تھی۔
پاک افغان کشیدگی کے باعث چمن، خیبر، جنوبی و شمالی وزیرستان اور ضلع کرم کی سرحدی راستے کئی روز بھی بند ہیں۔
باب دوستی طورخم، خرلاچی، انگور اڈہ اور غلام خان سرحد پر سیکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔
آپ کا تبصرہ