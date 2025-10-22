بلوچستان میں سکیورٹی فورسز کی کارروائی، 6 دہشتگرد ہلاک

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، بلوچستان کے علاقے دالبندین میں سکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 6 دہشت گرد ہلاک ہوگئے۔
سکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائی میں فتنہ الہندوستان کی تشکیل کا قلع قمع کر دیا۔
سکیورٹی ذرائع کے مطابق بروقت اور مؤثرکارروائی میں تمام 6 دہشت گرد مارے گئے۔
سکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گرد پہاڑی غار میں پناہ لیے ہوئے تھے، فضائی نگرانی کے ذریعے مسلسل نظرر کھی گئی۔
سکیورٹی ذرائع نے کہا کہ سکیورٹی فورسز کی جانب سے موزوں وقت پر ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔
سکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اہم کامیابی سکیورٹی فورسز، خفیہ اداروں کی بہترین ہم آہنگی، مؤثر رابطے کا نتیجہ ہے۔بلوچستان میں دہشتگردی کے خاتمے تک فورسز کی جانب سے سکیورٹی اقدامات جاری رہیں گے۔
