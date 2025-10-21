افغان وزیر دفاع نے پاک افغان کشیدگی میں بھارتی کردار کی باتوں کو مسترد کردیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، افغان وزیر دفاع ملا یعقوب نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی میں بھارتی کردار کی باتوں کو مسترد کردیا۔
عرب میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں افغان وزیر دفاع نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان پڑوسی ممالک ہیں اور دونوں کے درمیان تعلقات بھی باہمی احترام اور اچھے ہمسائے کے طور پر ہونے چاہئیں کیونکہ کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔
ملا یعقوب نے کہا کہ تمام فریقین کو معاہدے کی ہر شق کا پابند رہنا چاہیے اور افغانستان شرائط پر پوری طرح پابند ہے تاہم اگر پاکستان اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے۔
انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کرانے والے ممالک ترکیہ اور قطر سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد میں مدد کریں۔
ان کا کہنا تھا کہ ہماری پالیسی میں کبھی بھی اپنی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرنا شامل نہیں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان ایک آزاد ملک کے طور پر بھارت کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھے گا اور اپنے قومی مفاد کے تحت ان تعلقات کو مضبوط کرے گے۔
ملا یعقوب کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو اچھی ہمسائیگی کی بنیاد پر برقرار رکھیں گے اور ہمارا مقصد کشیدگی پیدا کرنا نہیں بلکہ تعلقات کو بڑھانا ہے۔
