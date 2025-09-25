  1. اصلی صفحہ
ٹرمپ نے یو این اجلاس آمد پر برقی سیڑھی اور ٹیلی پرامپٹر کی خرابی کو سازش قرار دیدیا

25 ستمبر 2025 - 18:31
مآخذ: روزنامہ جنگ
امریکی صدر دونلڈ ٹرمپ نے یو این سیکرٹری جنرل کو خط لکھ کر معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع  پر  برقی سیڑھی، ٹیلی پرامپٹر اور ساؤنڈ سسٹم کی خرابی کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔

 غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر دونلڈ ٹرمپ نے یو این سیکرٹری جنرل کو خط لکھتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔

امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری خط میں دعویٰ کیا کہ یہ اتفاق نہیں بلکہ سازش ہے، جنرل اسمبلی میں ان کی آمد کو 3 طرح سے سبوتاژ کیا گیا جس پر اقوام متحدہ کو شرم آنی چاہیے۔

خط میں ٹرمپ نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹر آمد پر صدر ٹرمپ اوران کی اہلیہ میلانیا کو اس وقت خفت اٹھانا پڑی تھی جب وہ الیکٹر ک سیڑھی پر سوار ہوئے اور وہ اچانک بند ہوگئی جس پر صدر ٹرمپ کو سیڑھیاں چڑھنا پڑگئیں، خطاب شروع کیا تو ٹیلی پرامپٹر نہ چلا جس پر صدرٹرمپ مزید ناراض ہوئے۔

صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کا خطاب صرف وہی لوگ ہال میں سن پائے جن کے پاس وہ ہیڈفونز تھے جن پر تقریر ترجمے کے ساتھ پیش کی جا رہی تھی۔

اقوام متحدہ کے اہلکار کا دعویٰ 

دوسری جانب اقوام متحدہ کے اہلکار کے حوالےسے خبرایجنسی کا دعویٰ ہے کہ الیکڑک سیڑھی اچانک اس لیے رُکی کیونکہ کسی نے سیفٹی میکانزم کوحادثاتی طور پر فعال کر دیا تھا۔

سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے دفتر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے اور امکان ظاہر کیا ہے کہ وہ شخص ممکنہ طور  پر امریکی وفد میں شامل آپریٹر تھا جس نے سیفٹی میکانزم کو فعال کیا تھا۔

