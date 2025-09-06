  1. اصلی صفحہ
وزیرِ اعظم سے مشیرِ فلسطینی صدر کی ملاقات، محمود عباس کا پیغام دیا

6 ستمبر 2025 - 15:58
News ID: 1724121
وزیرِ اعظم شہباز شریف سے فلسطینی صدر ڈاکٹر محمود عباس کے مشیر محمود صدیقی الھباش نے ملاقات کی ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، محمود صدیقی الھباش  نے فلسطینی صدر محمود عباس کا پیغام دیا، پاکستان میں حالیہ سیلاب میں جانی نقصانات پر اظہارِ تعزیت کیا۔

ملاقات میں وزیرِ اعظم شہباز شریف نے فلسطینیوں کے لیے پاکستانی عوام کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔

وزیرِ اعظم نے کہا کہ فلسطینی عوام نے بے پناہ قربانیاں دیں، بہادری سے اسرائیلی جارحیت کا سامنا کر رہے ہیں، پاکستان فلسطینی عوام کے لیے اپنی مکمل حمایت جاری رکھے گا، ہر سفارتی فورم پر فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے پوری قوت سے آواز بلند کرے گا۔

وزیرِ اعظم شہباز شریف نے فلسطین کے صدر ڈاکٹر محمود عباس کے لیے اپنا تہنیتی پیغام بھی دیا۔

اعلامیے کے مطابق ملاقات میں مسجدِ اقصیٰ کے امام احمد حسین، پاکستان میں تعینات فلسطینی سفیر بھی موجود تھے۔

وفد اسلام آباد میں منعقدہ سیرت کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے۔

