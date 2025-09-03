بحرین میں اسرائیل کے نئے سفیر کا استقبال، سیاسی رہنما نے اسے ملک کی تاریخ میں بدنامی قرار دے دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی – ابنا کے مطابق، سید ہاشم الموسوی، بحرین کے سیاسی رہنما اور جمعیت وفاق کے رکن، نے کہا کہ بحرین میں اسرائیل کے نئے سفیر کو تسلیم کرنا ملک کی تاریخ میں ایک دھبہ ہے اور اس اقدام سے اسرائیل کی غزہ اور مغربی کنارے میں کی جانے والی وحشیانہ کارروائیوں کی حمایت ظاہر ہوتی ہے۔
الموسوی نے مزید کہا: "جب دنیا کے دیگر ممالک اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف کھڑے ہیں اور نیدرلینڈز میں 9 وزراء نے اسرائیلی جارحیت کے احتجاج میں حکومتی اتحاد سے علیحدگی اختیار کی، بحرین نے قتل عام اور عوامی ردعمل کو نظر انداز کرتے ہوئے نئے سفیر کو تسلیم کیا۔"
انہوں نے زور دیا کہ بحرین کے تمام عوام اسرائیل کے ساتھ معمول سازی کو رد کرتے ہیں اور نئے سفیر کی آمد کو مسترد کرتے ہیں۔ الموسوی نے کہا کہ "اسرائیل کے سفیر کا بحرین میں خیرمقدم نہیں کیا جائے گا۔"
آپ کا تبصرہ