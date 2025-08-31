  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. پاکستان کی خبریں

وزیراعظم شہباز شریف کا تیانجن میں نیشنل ارتھ کوئیک سمولیشن سینٹر کا دورہ

31 اگست 2025 - 17:50
News ID: 1722366
وزیراعظم شہباز شریف کا تیانجن میں نیشنل ارتھ کوئیک سمولیشن سینٹر کا دورہ

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین کی جدید ٹیکنالوجی اور طریقہ کار پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے میں انتہائی معاون ثابت ہوں گے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، تیانجن یونیورسٹی میں نیشنل ارتھ کوئیک سمولیشن سینٹر کے دورے کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے چینی اقدامات اور ٹیکنالوجی کو سراہا اور کہا کہ چین کی مہارت سے استفادہ کرتے ہوئے پاکستان میں قدرتی آفات کے مقابلے کے لیے مؤثر حکمت عملی اور احتیاطی تدابیر اپنائی جا سکتی ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان جوائنٹ لیب جیسے منصوبوں کو مزید فعال بنایا جائے اور شراکت داری کو وسعت دی جائے تاکہ حالیہ سیلاب سمیت قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے بہتر انتظامات کیے جا سکیں۔

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha