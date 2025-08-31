وزیراعظم شہباز شریف کا تیانجن میں نیشنل ارتھ کوئیک سمولیشن سینٹر کا دورہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، تیانجن یونیورسٹی میں نیشنل ارتھ کوئیک سمولیشن سینٹر کے دورے کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے چینی اقدامات اور ٹیکنالوجی کو سراہا اور کہا کہ چین کی مہارت سے استفادہ کرتے ہوئے پاکستان میں قدرتی آفات کے مقابلے کے لیے مؤثر حکمت عملی اور احتیاطی تدابیر اپنائی جا سکتی ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان جوائنٹ لیب جیسے منصوبوں کو مزید فعال بنایا جائے اور شراکت داری کو وسعت دی جائے تاکہ حالیہ سیلاب سمیت قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے بہتر انتظامات کیے جا سکیں۔
