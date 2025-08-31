"اسرائیل کا جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے زیر زمین مراکز پر فضائی حملہ"

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق قابض اسرائیلی فوج نے اتوار کو اعلان کیا کہ جنوبی لبنان کے علاقے قلعه الشقیف میں حزب اللہ کے زیر زمین مراکز پر فضائی حملہ کیا گیا۔ قابض فوج کے مطابق، اس کارروائی سے پہلے علاقے میں فوجی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا تھا۔
قابض فوج کے بیان میں کہا گیا: "ہم نے وہ زیر زمین فوجی سہولیات کو نشانہ بنایا جہاں سرگرمی دیکھی گئی تھی۔"
لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی کے مطابق، ایک اسرائیلی ڈرون نے نصف شب کے بعد عیتا الشعب کے علاقے بنت جبیل میں ایک گھر پر فضائی حملہ کیا، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
ایک میزائل درب القمر کے راستے میں گر کر پھٹا نہیں، اور متعلقہ حکام اس کی جانچ اور ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔
اگرچہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 27 نومبر سے جنگ بندی کا معاہدہ نافذ ہے،اس کے باوجود بھی صہیونی فوج حملے کر رہی ہے
آپ کا تبصرہ