آسٹریلیا کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، آسٹریلوی وزیراعظم انتھونی البانیز نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ فلسطینی اتھارٹی کے وعدوں اور عزم پر مبنی ہوگا۔ جاپان، برطانیہ، نیوزی لینڈ اور اسرائیل کے رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کی
انتھونی البانیز کا کہنا تھا کہ فلسطینی ریاست میں حماس کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا، غزہ کی صورتِ حال دنیا کے بدترین خدشات سے آگے بڑھ چکی ہے۔
آسٹریلوی وزیراعظم نے کہا کہ اسرائیل بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے گفتگو ہوئی، نیتن یاہو سے کہا کہ فوجی حل کی نہیں سیاسی حل کی ضرورت ہے۔
واضح رہے اس سے قبل نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ ونسٹن پیٹرز نے کہا تھا کہ نیوزی لینڈ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر غور کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ نیوزی لینڈ کی کابینہ ستمبر میں کرے گی۔
یاد رہے کہ برطانیہ نے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا مشروط اعلان کر دیا ہے جبکہ پرتگال، جرمنی اور مالٹا نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اشارہ دیا تھا۔
