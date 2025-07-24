امریکی اٹارنی جنرل نے مئی میں ٹرمپ کو ایپسٹن دستاویزات میں نام سے متعلق بتایا تھا، امریکی اخبار

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا | اخبار کے مطابق ٹرمپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کئی دیگر اعلیٰ شخصیات کے نام بھی ہیں مگر محکمہ تحقیقات سے متعلق مزید دستاویزات جاری کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔
وائٹ ہاؤس نے امریکی اخبار کی خبر کو فیک نیوز قرار دے دیا، وائٹ ہاؤس ترجمان Steven Cheung نے کہا یہ ڈیموکریٹس اور لبرل میڈیا کی طرف سے گھڑی جانے والی جعلی خبروں کے تسلسل کے سوا کچھ نہیں۔
اس سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ جیفری ایپسٹین نے ان افراد کی فہرست مرتب نہیں کی تھی جنہیں وہ کمسن لڑکیاں فراہم کرتا رہا تھا۔
صدر ٹرمپ کے سابق مشیر ایلون مسک پہلے ہی کہہ چکےہیں کہ فہرست اس لیے جاری نہیں کی جارہی کیونکہ اس میں ٹرمپ کا نام موجود ہے۔
