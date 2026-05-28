باقری: ایران کے منجمد تمام اثاثوں کی مکمل اور غیر مشروط واپسی کا مطالبہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، علی باقری جو اعلیٰ سطحی سکیورٹی حکام کے 14ویں بین الاقوامی اجلاس میں شرکت کے لیے ماسکو میں موجود ہیں، نے روسی خبر رساں ایجنسی “ریانووستی” کو دیے گئے انٹرویو میں ایران کے مؤقف کی وضاحت کی۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایران کا بنیادی مقصد اپنے حقوق کا حصول ہے، اور منجمد اثاثے مکمل طور پر بغیر کسی شرط کے واپس کیے جانے چاہئیں تاکہ ایران ان سے آزادانہ طور پر استفادہ کر سکے۔
تمام منجمد اثاثوں کی واپسی کا مطالبہ
علی باقری نے اس سوال کے جواب میں کہ آیا ایران 24 ارب ڈالر کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے، کہا کہ ایران کسی محدود رقم کے بجائے اپنے تمام منجمد اثاثوں کی مکمل واپسی چاہتا ہے۔
ماسکو اجلاس میں ایرانی وفد کی شرکت
علی باقری نے منگل کی صبح ماسکو کا دورہ کیا تاکہ وہ اس بین الاقوامی سکیورٹی اجلاس میں شرکت کر سکیں۔ اپنے دورے کے پہلے دو دنوں میں انہوں نے سوئٹزرلینڈ اور عراق کے قومی سلامتی مشیروں، جنوبی افریقہ کے صدارتی امور کے وزیر، روس کی سکیورٹی کونسل کے نائب سربراہ اور روسی وزارت خارجہ کے دو نائب وزراء سے ملاقاتیں اور بات چیت کی۔
بین الاقوامی اجلاس کا تسلسل
علی باقری نے آج (جمعرات) اس اجلاس سے خطاب بھی کیا اور مزید اہم ملاقاتیں بھی ان کے شیڈول میں شامل ہیں۔ ماسکو میں ہونے والا یہ بین الاقوامی سکیورٹی فورم جمعہ (8 خرداد 1405) کو اختتام پذیر ہوگا۔
آپ کا تبصرہ