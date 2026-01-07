اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری رپورٹ| جمعیة العلماء اثنا عشریہ کرگل نے شہادت جناب زینب س کی مناسبت سے مجلس عزا کا انعقاد کیا 7 جنوری 2026 - 19:19 News ID: 1770731 مآخذ: ابنا لیبلز جموں و کشمیر کرگل لداخ کے مومنین جمعیۃ العلماء اثنا عشریہ کرگل متعلقہ خبریں۔ تصویری رپورٹ | جمعیة العلماء اثنا عشریہ کرگل کی جانب سے جشن مولود کعبہ کا انعقاد تصویری رپورٹ | کرگل میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی جانب سے جشن مولود کعبہ کا انعقاد دہلی کے امامیہ ہال میں شیعہ علماء اسمبلی کا پانچواں سالانہ اجلاس منعقد نمائندہ ولی فقیہ افریقہ کی امام خمینی میموریل ٹرسٹ کارگل کے چیئرمین سے ملاقات/ امام خمینی عالمی ایوارڈ کے اعزاز پر مبارکباد امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کو عالمی امام خمینی ایوارڈ سے نوازا گیا تصویری رپورٹ| آل کرگل (لداخ) اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن دہلی کے زیرِ اہتمام “فاطمہ ہی فاطمہ ہیں” کانفرنس کا انعقاد تصویری رپورٹ| حضرت فاطمہ زہراؑ (س) کی ولادت باسعادت کے موقع پر کرگل میں امام خمینی ٹرسٹ کی جانب سے یومِ خواتین منایا گیا
