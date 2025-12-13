اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری رپورٹ| حضرت فاطمہ زہراؑ (س) کی ولادت باسعادت کے موقع پر کرگل میں امام خمینی ٹرسٹ کی جانب سے یومِ خواتین منایا گیا 13 دسمبر 2025 - 13:23 News ID: 1761045 مآخذ: ابنا لیبلز کرگل عالمی یوم خواتین امام خمینی ٹرسٹ ولادت با سعادت حضرت زہرا س متعلقہ خبریں۔ تصویری رپورٹ| جمعیۃ علماء شیعہ اثنا عشریہ کرگل کی جانب سے ولادت حضرت زہرا س کی مناسبت جشن کوثر کا انعقاد کیا گیا۔ تصویری رپورٹ| حضرت ام البنین کی شہادت کی مناسبت سے کر گل میں جمعیۃ علماء اثنا عشریہ کی جانب سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ تصویری رپورٹ| کرگل میں ایام فاطمیہ کی مناسبت سے جلوس عزا برآمد کیا گیا تصویری رپورٹ| ہندوستانی ریاست جموں و کشمیر کے شہر جموں میں یومِ شہادتِحضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں پُرسوز جلوسِ عزا برآمد ہوا۔ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے کرگل میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا تصویری رپورٹ|جمعیۃ شیعہ علماء اثنا عشریہ کرگل ایام فاطمیہ کی مناسبت سے مجالس عزا کا اہتمام تصویری رپورٹ| کرگل میں ایام فاطمیہ کی مناسبت مدرسہ اثنا عشریہ میں مجلس عزا منعقد کرگل میں ایام فاطمیہ کی مناسبت مجالس عزا کا اہمتام کیا گیا
