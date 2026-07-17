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جولائی میں ایران پر امریکی حملوں میں 38 افراد شہید، 400 سے زائد زخمی

17 جولائی 2026 - 15:47
News ID: 1841318
جولائی میں ایران پر امریکی حملوں میں 38 افراد شہید، 400 سے زائد زخمی

ایران کی وزارتِ صحت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ جولائی میں ایران پر ہونے والے امریکی حملوں کے نتیجے میں اب تک 38 افراد شہید جبکہ 400 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کی وزارتِ صحت کے مرکز برائے تعلقاتِ عامہ و اطلاعات کے سربراہ ڈاکٹر حسین کرمان پور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (X) پر جاری بیان میں کہا ہے کہ 26 جولائی کی صبح ساڑھے 6 بجے تک ایران پر امریکی حملوں میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 38 ہم وطن شہید ہو چکے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ زخمیوں میں 22 خواتین اور 18 سال سے کم عمر 9 بچے شامل ہیں، جبکہ شہداء میں 3 خواتین اور 18 سال سے کم عمر ایک بچہ بھی شامل ہے۔

ڈاکٹر کرمان پور کے مطابق اس وقت 47 زخمی زیرِ علاج ہیں اور انہیں عوام کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔

انہوں نے اپنے بیان کے اختتام پر کہا کہ "جنگ کا پہلا شکار صحت ہوتی ہے۔"

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