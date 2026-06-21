ازبکستان: جرمن صدر کا تاشقند میں اسلامی تہذیب مرکز کا دورہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جرمنی کے صدر فرانک والٹر اشٹائن مائر نے اپنے سرکاری دورۂ ازبکستان کے موقع پر اپنی اہلیہ کے ہمراہ تاشقند میں واقع اسلامی تہذیب مرکز کا دورہ کیا۔
اس موقع پر ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سعیدوف اور اسلامی تہذیب مرکز کے ڈائریکٹر فیردوس عبدالخالیکوف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جرمن صدر کو مرکز کے مختلف شعبوں، علمی سرگرمیوں اور مستقل نمائشوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق جرمن وفد نے خصوصی طور پر ’’قبل از اسلام تہذیبوں‘‘، ’’پہلی نشاۃ ثانیہ‘‘، ’’دوسری نشاۃ ثانیہ‘‘ اور ’’قرآن کریم‘‘ کے ہالوں کا دورہ کیا۔ قرآن کریم کے ہال میں اسلامی دنیا کے قدیم ترین اور نادر ترین نسخوں میں شمار ہونے والے مصحفِ عثمانی کی نمائش بھی رکھی گئی ہے، جس نے وفد کی خصوصی توجہ حاصل کی۔
جرمن صدر نے قبل از اسلام دور سے متعلق تاریخی نوادرات اور ثقافتی ورثے کو متعارف کرانے کے لیے استعمال کی جانے والی جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا بھی مشاہدہ کیا۔ اسلامی تاریخ اور تہذیب کو جدید انداز میں پیش کرنے کے طریقہ کار کو انہوں نے قابلِ توجہ قرار دیا۔
دورے کے اختتام پر اشٹائن مائر نے تاشقند کے اسلامی تہذیب مرکز کو مختلف ممالک کے درمیان ثقافتی مکالمے کے فروغ کے لیے ایک اہم ادارہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مرکز وسطی ایشیا کی تاریخ اور اسلامی تہذیب کو عالمی سطح پر متعارف کرانے میں مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔
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