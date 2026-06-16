شیخ زکزاکی: تحریکِ اسلامی نائجیریا کی تمام سرگرمیاں معاشرے کی خدمت اور نجات کے لیے ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، تحریکِ اسلامی نائجیریا کے سربراہ شیخ ابراہیم زکزاکی نے زور دے کر کہا ہے کہ تحریک کے مختلف شعبوں اور اداروں کی سرگرمیاں درحقیقت معاشرے کی نجات اور عوامی خدمت کے لیے انجام دی جاتی ہیں۔
انہوں نے یہ بات ابوجا میں اپنے رہائشی مقام پر منعقد ہونے والی اسلامی میڈیکل ایسوسی ایشن (ISMA) کی اٹھائیسویں کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
شیخ زکزاکی نے اسلامی میڈیکل ایسوسی ایشن کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ سرگرمیاں انسانی جانوں کے تحفظ اور عوامی خدمت کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں۔ ان کے بقول طبی اور سماجی خدمات فراہم کرنے والے یہ ادارے معاشرے کے کمزور طبقات کی مدد اور عوامی فلاح میں مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔
انہوں نے تحریکِ اسلامی نائجیریا کے دیگر شعبوں اور کمیٹیوں کی مختلف سماجی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان تمام اقدامات کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی معاشرے کے مسائل کا حل اور عوام کی خدمت۔
شیخ زکزاکی نے کہا کہ یہ خدمات تحریک کی نیک نیتی اور معاشرے کے بارے میں اس کے مثبت رویے کی عکاس ہیں، جبکہ مخالف عناصر اس تحریک کے بارے میں منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
انہوں نے اپنے خطاب کے ایک اور حصے میں معاشرے میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور خبردار کیا کہ دشمن نوجوانوں کی تربیت اور اخلاقی اقدار کو نقصان پہنچانے کے لیے منشیات کو ایک مؤثر ذریعہ بنا رہا ہے، جس کے نتیجے میں نوجوان غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں۔
تحریکِ اسلامی نائجیریا کے سربراہ نے آخر میں عوامی خدمت اور سماجی فلاح کے منصوبوں کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ معاشرے کی خدمت کا یہ سلسلہ خلوصِ نیت اور رضائے الٰہی کے لیے جاری رہنا چاہیے۔
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