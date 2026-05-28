سمندری محاصرے کے باوجود ایران کی تیل فروخت جاری

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ سمندر کے وسط میں ایرانی تیل کی ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں منتقلی، ایران کی اہم معاشی اور تزویراتی طاقت کو ظاہر کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تہران طویل عرصے سے امریکی دباؤ کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔
امریکی اخبار کے مطابق، امریکہ اور چین کی اقتصادی و سلامتی جائزہ کمیٹی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے گزشتہ سال چین کو تیل فروخت کرکے تقریباً 31 ارب ڈالر کی آمدنی حاصل کی۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ چینی حکومت نے حال ہی میں اپنی مقامی کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ پانچ چینی آئل ریفائنریوں کے خلاف امریکی پابندیوں پر عمل نہ کریں۔
