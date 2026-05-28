عالمی ادارہ برائے شیعہ حقوق: خلیجی خطے میں امتیازی رویوں کے خاتمے کا مطالبہ

28 مئی 2026 - 17:55
News ID: 1819899
عالمی ادارہ برائے شیعہ حقوق نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان کے نام ایک کھلے خط میں کہا ہے کہ خلیج فارس کے خطے میں اقتصادی اور سکیورٹی استحکام اسی وقت ممکن ہے جب شہریوں کے بنیادی حقوق کا احترام اور مساوات کے اصولوں کو یقینی بنایا جائے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سلامتی کونسل میں خطے کی سکیورٹی صورتحال پر غور سے قبل اس ادارے نے بعض ممالک میں مبینہ امتیازی پالیسیوں، عدالتی پابندیوں اور سیاسی دباؤ پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے انہیں سماجی عدم استحکام کا سبب قرار دیا ہے۔

خط میں کہا گیا ہے کہ خلیج فارس میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں اور کسی بھی بنیاد پر امتیازی سلوک کا خاتمہ کیا جائے۔

ادارے نے بحرین، متحدہ عرب امارات اور کویت میں بعض حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذہبی یا مسلکی بنیادوں پر مبینہ پابندیاں اور دباؤ سماجی ہم آہنگی کو کمزور کرتے ہیں اور طویل المدتی کشیدگی کو جنم دیتے ہیں۔

اختتامی حصے میں زور دیا گیا ہے کہ قوانین میں اصلاحات، امتیازی پالیسیوں کے خاتمے اور قومی سطح پر مکالمے کے فروغ کے بغیر ترقی اور استحکام ممکن نہیں، اور نہ ہی یہ خطہ پائیدار امن حاصل کر سکتا ہے۔

