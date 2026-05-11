ایران جنگ کے بعد امریکی اسلحہ کمزوری بے نقاب ہونے پر ہیگست برہم

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،امریکی وزیرِ دفاع پیٹ ہیگست نے ایران کے ساتھ جنگ کے بعد امریکہ کے اسلحہ ذخائر میں کمی سے متعلق انکشافات پر شدید ردعمل ظاہر کیا ہے اور ڈیموکریٹ سینیٹر مارک کیلی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
رپورٹ کے مطابق ہیگست نے سوشل میڈیا پر غصے بھرے پیغام میں الزام لگایا کہ ایریزونا سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مارک کیلی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں پینٹاگون کی خفیہ معلومات افشا کیں۔
انہوں نے مارک کیلی کے بیانات کو “ٹی وی پر بکواس” قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔
یہ تنازع اس وقت سامنے آیا جب سابق خلا باز اور امریکی سینیٹر Mark Kelly نے پینٹاگون کی بریفنگ کے بعد خبردار کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ میں ٹاما ہاک، ATACMS، پیٹریاٹ اور دیگر میزائل سسٹمز کے وسیع استعمال سے امریکہ کے اسٹریٹجک اسلحہ ذخائر خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں۔
کیلی کے مطابق ان ذخائر کی بحالی میں کئی سال لگ سکتے ہیں، جس سے چین جیسے ممکنہ حریفوں کے مقابلے میں امریکہ کی دفاعی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب پیٹ ہیگست نے مارک کیلی کے خلاف سخت مؤقف اختیار کیا ہو۔
اس سے قبل بھی کیلی نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں انہوں نے “غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار” کی بات کی تھی، جس پر ہیگست نے ان کے خلاف کارروائی کی کوشش کی، لیکن امریکی عدالت نے اسے “غیر قانونی انتقامی اقدام” اور آزادیٔ اظہار کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔
سیاسی مبصرین کے مطابق وزیرِ دفاع کا حالیہ ردعمل حکومت پر بڑھتی ہوئی تنقید کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ایران جنگ کے اثرات اور امریکی اسلحہ ذخائر میں کمی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔
