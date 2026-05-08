8 مئی 2026 - 16:36
سفارتکاری پر امریکا ملٹری ایڈونچر کرتا ہے، ایرانی کبھی کسی دباؤ کے آگے نہیں جھکتے: وزیرخارجہ ایران

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی سفارتی حل میز  پر آتا ہے تو امریکا غیر ذمہ دارانہ ملٹری ایڈونچر کرتا ہے، جو  بھی وجوہات ہوں نتیجہ ایک ہی ہے کہ ایرانی کبھی کسی دباؤ کے آگے نہیں جھکتے۔
انہوں نے کہا ایران کی میزائل صلاحیت سے متعلق سی آئی اے غلط ہے، ہماری میزائل صلاحیت 28 فروری کے مقابلے میں 75 نہیں بلکہ 120 فیصد ہے اور اپنے عوام کے دفاع کیلئے ہماری تیاری ایک ہزار فیصد ہے۔

