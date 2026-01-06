پوپ کا وینزویلا کی خودمختاری پر حملے اور مادورو کی گرفتاری پر ردعمل

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکہ کی فوجی کارروائی کے بعد وینزویلا کے قانونی صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے امریکہ منتقل کیے جانے پر کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو چودہ نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے اور وینزویلا کی قومی خودمختاری کے احترام کا مطالبہ کیا ہے۔
پوپ لیو چودہ نے ویٹی کن میں سینٹ پیٹر اسکوائر کے سامنے واقع اپاسٹولک پیلس سے ہفتہ وار دعائیہ اجتماع ’’اینجلوس‘‘ کے دوران کہا کہ وینزویلا کے عوام کی بھلائی کو ہر حال میں ترجیح دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کی خودمختاری، اس کے آئین میں دیے گئے قوانین اور شہریوں کے بنیادی انسانی اور شہری حقوق کا احترام ضروری ہے۔
پوپ نے وینزویلا کے غریب اور کمزور طبقات کی صورتحال پر بھی توجہ دلائی اور کہا کہ معاشی مشکلات کے باعث عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ وینزویلا میں امن، استحکام اور بہتر مستقبل کے لیے تعاون کرے۔
دوسری جانب لاطینی امریکہ اور کیریبین کے کیتھولک بشپوں کی کونسل نے 4 جنوری کو جاری بیان میں پوپ کے مؤقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ کیتھولک کلیسا وینزویلا کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔
