ایران نے اقوامِ متحدہ کی رپورٹ مسترد کر دی، سیکرٹری جنرل سے حق بیانی کی توقع

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پیر کو ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 اب ماضی کا حصہ بن چکی ہے، اور اس کی بنیاد پر تیار کی گئی کوئی بھی رپورٹ ایران کے لیے قابلِ قبول نہیں۔
بقائی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے سلامتی کونسل کے میکانزم کا غلط استعمال کیا، جو ایک خطرناک قانونی خلا پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ غیر قانونی اور سیاسی بنیادوں پر شروع کیے گئے اقدامات کا بین الاقوامی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ایران نے اس سلسلے میں اپنا باضابطہ احتجاج اقوامِ متحدہ کے سیکرٹریٹ میں درج کروا دیا ہے۔
اسی دوران اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اجلاس میں جوہری معاہدے (JCPOA) کے نفاذ اور سیکرٹری جنرل کی رپورٹ پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایران کے مستقل مندوب سعید ایروانی نے کہا کہ قرارداد 2231 کی میعاد 18 اکتوبر 2025 کو ختم ہو چکی ہے، اس لیے اب اس کا نفاذ ممکن نہیں۔
ایروانی نے اجلاس میں روس اور چین کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ایران کے موقف کی حمایت کی اور اجلاس کے انعقاد کی مخالفت کی۔ انہوں نے مغربی طاقتوں کو مشورہ دیا کہ وہ مزاحمتی رپورٹوں کے بجائے اپنے جے سی پی او اے کے وعدوں پر عمل کریں، کیونکہ ایران اب کسی ختم شدہ پابندی کا پابند نہیں رہا۔
آپ کا تبصرہ