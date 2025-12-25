شیخ قیس الخزعلی کا اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شیخ قیس الخزعلی نے کہا ہے کہ عراق کے بنیادی اصول کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم کرنے یا اس کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی اجازت نہیں دیتے۔
عراقی سرکاری خبر رساں ایجنسی واع کے مطابق، شیخ قیس الخزعلی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ موجودہ حساس حالات میں کسی بھی فرد یا ادارے کی جانب سے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کی اپیلیں، چاہے وہ کسی بھی عنوان کے تحت ہوں، ناقابلِ قبول ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایسی اپیلیں عراق میں اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کو جرم قرار دینے والے قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور یہ قومی مؤقف اور عوامی رائے کے خلاف ہیں۔
شیخ قیس الخزعلی نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کی حمایت، جواز پیش کرنے یا اس معاملے پر خاموشی اختیار کرنے والے افراد کے خلاف شفاف اور سنجیدہ تحقیقات کی جائیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ عراق کا اصولی مؤقف یہ ہے کہ اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے یا اسے کسی بھی شکل میں جائز قرار دینے کی کوئی گنجائش نہیں۔
