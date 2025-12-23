پاکستان اور لیبیا کے درمیان چار ارب ڈالر کا معاہدہ طے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان نے لیبیا کی فوج کے ساتھ اسلحہ فروخت کرنے کا چار ارب ڈالر سے زائد مالیت کا ایک بڑا معاہدہ طے کر لیا ہے۔ یہ معاہدہ اقوام متحدہ کی جانب سے لیبیا پر عائد اسلحہ پابندیوں کے باوجود کیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق یہ معاہدہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر اور مشرقی لیبیا کی افواج کے کمانڈر صدام خلیفہ حفتر کے درمیان بنغازی میں ہونے والی ملاقات کے بعد حتمی شکل اختیار کر گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے اسلحہ جاتی معاہدوں میں سے ایک ہے۔
معاہدے کے تحت لیبیا کی نیشنل آرمی کو سولہ جے ایف سترہ لڑاکا طیارے اور بارہ سپر مشاق تربیتی طیارے فراہم کیے جائیں گے۔ جے ایف سترہ طیارہ پاکستان اور چین کی مشترکہ کاوش سے تیار کیا گیا ہے۔ بعض پاکستانی حکام نے بتایا کہ اس معاہدے میں زمینی بحری اور فضائی عسکری ساز و سامان کی فروخت بھی شامل ہے اور اس پر عملدرآمد ڈھائی برس میں مکمل کیا جائے گا۔
پاکستانی وزارت خارجہ وزارت دفاع اور فوج کی جانب سے اس خبر پر باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا۔ دوسری جانب لیبیا کی نیشنل آرمی کے سرکاری میڈیا چینل نے اتوار کے روز پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کے معاہدے کی تصدیق کی جس میں اسلحہ فروخت مشترکہ تربیت اور عسکری پیداوار شامل ہے۔
لیبیا میں دو ہزار گیارہ کے بعد سے جاری سیاسی عدم استحکام کے باعث یہ معاہدہ بین الاقوامی سطح پر گہری نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت ملک کے مغربی حصے پر اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ حکومت کا کنٹرول ہے جبکہ مشرقی اور جنوبی علاقوں پر خلیفہ حفتر کی قیادت میں نیشنل آرمی قابض ہے۔
