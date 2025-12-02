لبنان کے شیعہ رہنما پوپ لیو سے ملاقات میں: اسلام کی بنیاد برابری، انسانی وقار اور پرامن بقائے باہمی ہے\ شیخ علی الخطیب

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کی اعلیٰ اسلامی شیعہ کونسل کے نائب صدر شیخ علی الخطيب نے پوپ لیو XIV سے ملاقات میں بیان کیا کہ اسلام کی روحانی ثقافت برابری اور انسانی وقار پر مبنی ہے اور پیغمبر محمد (ص)اور امام علی علیہ السلام کی تعلیمات انسانی بھائی چارہ اور بقائے باہمی پر زور دیتی ہیں۔
مرکزی بیروت کے مارٹرز اسکوائر میں منعقد بین المذاہب مکالمے کی تقریب کے دوران شیخ علی الخطيب نے پوپ کی موجودہ مشکل حالات میں لبنان آمد کی قدر دانی کی اور کہا کہ یہ قومی اتحاد کو مضبوط کرنے کا موقع ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اختلافات قدرتی ہیں، لیکن لوگوں کے تعلقات مکالمے، باہمی سمجھ بوجھ اور تعاون پر مبنی ہونے چاہئیں، نہ کہ مذہب کے نام پر جعلی جنگوں پر۔
شیخ علی الخطيب نے جاری اسرائیلی جارحیت کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ لبنان، موثر حکومت کے فقدان کی وجہ سے، خود کو دفاع کرنے پر مجبور ہے۔
انہوں نے پوپ سے درخواست کی کہ بین الاقوامی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے لبنان کی موجودہ بحرانوں کے حل میں زیادہ کردار ادا کریں، خاص طور پر اسرائیلی جارحیت کے نتائج سے نمٹنے میں۔
